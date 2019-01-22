Французские школьники на переменах играют в «желтые жилеты», сообщили СМИ

Ученики во французской школе придумали новую игру — "желтые жилеты против полиции", сообщает телеканал BFMTV.

Ланселот, шестилетний ученик одной из французских школ, рассказал телеканалу, что несколько недель назад "кто-то принес желтый жилет своих папы или мамы и устроил демонстрацию во дворе". По словам мальчика, ученик в жилете кричал "Макрон, уходи в отставку".

Как сообщает телеканал, в этой школе на переменах дети больше не играют в футбол или классики — они придумали новую игру "желтые жилеты против полиции". Как рассказал восьмилетний Луис, суть игры заключается в том, чтобы "поймать всех "желтых жилетов" и посадить их в тюрьму". Также есть игрок, который должен спасти своего товарища из заключения.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.