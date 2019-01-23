Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, вылетая в среду в США, что будет обсуждать в Вашингтоне ситуацию вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), и добавил, что Москва должна сократить спорные крылатые ракеты.
"В Вашингтоне я будет говорить также о ДРСМД. Москва должна теперь, обеспечив прозрачность, сократить запрещенные крылатые ракеты", — сказал Маас, добавив, что обсуждал эту ситуацию с российским коллегой Сергеем Лавровым, в Берлине "предпринимают все, чтобы русские исправили свои нарушения в отношении договора".