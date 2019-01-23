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Европа напомнила России о долгах 

Рамблер + ещё 36 23 января 2019
Россия задолжала Совету Европы около 60 миллионов евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генсека организации Дэниеля Хольтгена.
Ранее о долге России заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни. Он заявил, что рассчитывает найти компромисс с Москвой по возвращению к работе в Совете Европы и выплате долга в 60 млн евро до мая 2019 года, пока Финляндия является председателем в комитете министров СЕ.
Совет Европы готовится к кризису без российских денег
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в 2019 году платеж России должен был составлять 30 млн евро.
В мире , Видео , Европа , Вячеслав Володин , МИД , Госдума , Совет Европы
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