ЕК не увидела ничего нового в представленном Мэй «плане Б» по Brexit

Еврокомиссия (ЕК) не увидела ничего нового в альтернативном плане Brexit, представленном в понедельник премьер-министром Великобритании Терезой Мэй . Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Нам нечего сказать из Брюсселя, потому что мы не видим ничего нового из Лондона", — сказал он, комментируя по просьбе журналистов представленный Мэй "план Б".

По словам Схинас, Еврокомиссия продолжает внимательно следить за дебатами в парламенте Великобритании.

"У меня есть ужасное чувство дежавю по этой теме. Нам нечего сказать больше, мы исчерпали все аргументы, все заявления, комментарии. Соглашение согласовано, оно лежит на столе, возобновления переговоров быть не может. Поэтому мы ждем, когда Великобритания скажет, чего она хочет, чего она по— настоящему хочет", — добавил Схинас.

Мэй представила в понедельник в британском парламенте альтернативный план Brexit. Теперь депутаты получат возможность вносить предложения в этот план, который не содержит никаких предметных предложений по сути. Обсуждение этого документа должно продлиться до 29 января, тогда он будет вынесен на голосование. Сам Brexit должен произойти спустя два месяца — 29 марта.