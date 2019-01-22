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СБУ закрыла ряд аккаунтов Facebook за антиукраинскую пропаганду 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины утверждает, что в Facebook закрыты несколько аккаунтов, которые занимались антиукраинской пропагандой и которые якобы администрировал журналист из РФ.
Как заявили в СБУ, на прошлой неделе Facebook удалил ряд аккаунтов, в которых "способствовали нагнетанию общественно-политической обстановки внутри Украины". Ведомство также утверждает, что установила личность российского журналиста, который якобы администрировал эти аккаунты.
"Мы установили российского журналиста, который с 2015 года находился в составе зарубежного антиукраинского центра. По заказу спецслужб РФ он администрировал и осуществлял информационное наполнение антиукраинских интернет-сообществ. В публикациях от имени вымышленных экспертов россиянин создавал негативный образ руководства Украины, способствовал дискредитации органов государственной власти, агитировал за изменение конституционного строя", — говорится в сообщении СБУ в Facebook во вторник.
Фамилию журналиста СБУ не приводит, как и доказательств того, что он имеет какое-либо отношение к этим аккаунтам. Спецслужба также не приводит доказательств, что это российский журналист.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, даже поставках украинских ракетных двигателей. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
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В мире , Интернет , Украина , СБУ
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