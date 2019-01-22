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В Париже заработал план «Большой холод» 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Фото: Reuters
Мэрия Парижа привела в действие план "Большой холод" в связи с низкой температурой и снегопадом во французской столице.
Снег в Париже идет с утра вторника, ожидается, что в городе выпадет до трех сантиметров осадков.
"В связи с понижением температуры мы активируем план "Большой холод"… В течение 24 часов мы откроем в Париже 220 дополнительных мест срочного приюта для бездомных", — написала мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.
Всего с начала зимы в Париже было открыто 2,5 тысяч мест для убежища лиц без определенного места жительства.
Прошлой зимой во Франции от холода умерли четыре человека. Тогда парижские чиновники решили целую ночь спать на улице, чтобы привлечь внимание к замерзающим бездомным.
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