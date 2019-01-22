В ПАСЕ объяснили, почему Украина лишилась мест в комиссии по регламенту

Депутаты от украинской делегации не попали в состав комиссии по регламенту ПАСЕ из-за несоответствия географическому балансу представительства, пояснил РИА Новости глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс.

Ранее издание "Европейская правда" сообщило, что бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) изменило правила формирования комитетов, что привело к исключению украинских представителей из комитета, который работает над снятием санкций с России . Издание указало, что уставной орган ПАСЕ принял решение по сокращению числа представителей стран-членов организации в комитетах — теперь их не может быть больше двух (раньше их было четыре). Как пишет издание, в настоящее время их число "обнулено", и украинской стороне требуется выдвигать новых кандидатов в комитет.

"Это выглядит мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду России", — заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.

Комментируя по просьбе РИА Новости ситуацию, Кокс указал, что "существует три комитета ПАСЕ, члены которых выдвигаются не национальными делегациями, а политическими группами: комитет по правилам процедуры, комитет по выборам судей и комитет по мониторингу". Он подчеркнул, что решение по этому вопросу — за Бюро Ассамблеи.

"Окончательный состав (комиссий) должен был учитывать, среди прочего, справедливый географический баланс", — рассказал он.

"На основании первых предложений политических групп оказалось, что в комитете по правилам процедуры, а также в комитете по выборам судей Украина и некоторые другие страны были перепредставлены", — рассказал парламентарий.

"Вот почему главы политгруппы встретятся позже на этой неделе, чтобы увидеть, как можно добиться лучшего баланса", — сообщил Кокс.

Он подытожил, что "ни одной серьезной цели не пойдет на пользу, если мы сделаем эти вопросы, как и многие другие, частью продолжающейся конфронтации Украины и России".

В Ассамблее также рассказали РИА Новости, что в начале зимней сессии все комиссии, как и делегации, избираются заново.

"Так происходит каждый год", — заявил один из собеседников агентства.

По его информации, в этот раз "политические группы предложили больше украинских парламентариев в комиссию, чем других представителей делегаций".

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. В 2016–2018 годах российская сторона не стала направлять необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва — один из основных плательщиков в бюджет СЕ — приостанавливает выплату своего взноса в организацию в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в октября 2018 года, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.