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Мария Бутина вышла на связь с родными после недельного перерыва 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Арестованная в Вашингтоне Мария Бутина, которой в США инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, вышла на связь с родными после недельного молчания. Об этом сообщил во вторник отец россиянки Валерий Бутин в эфире телеканала "Россия-24".
"Сегодня она уже вышла на связь с мамой", — сказал он, добавив, что "не совсем правильно говорить "на связь не выходила", потому что она пыталась".
"Может, это технический сбой, я не могу это (и она тоже) никак охарактеризовать, по какой причине не происходит соединение. Она пытается звонить, и пыталась в течение недели, но ни по одному телефону нашей семье она дозвониться не могла. Выйти на связь удалось сегодня, но никаких гарантий нет, что это будет стабильная связь, потому что на протяжении всего времени задержания ее постоянно какие-то катаклизмы случаются со связью", — отметил он.
Ранее во вторник газета "Известия" сообщила, что родственники Бутиной уже больше недели не могут с ней связаться.
Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, 30-летнюю россиянку обвинили в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Американская сторона утверждает, что россиянка не была зарегистрирована при Минюсте США в качестве агента зарубежного государства. Бутина 13 декабря 2018 года признала вину по одному из пунктов обвинения. Следующее слушание по делу россиянки назначено на 12 февраля 2019 года.
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В мире , Правительство РФ , Министерство юстиции США , газета "Известия" , США
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