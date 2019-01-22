Мария Бутина вышла на связь с родными после недельного перерыва

Арестованная в Вашингтоне Мария Бутина, которой в США инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, вышла на связь с родными после недельного молчания. Об этом сообщил во вторник отец россиянки Валерий Бутин в эфире телеканала "Россия-24".

"Сегодня она уже вышла на связь с мамой", — сказал он, добавив, что "не совсем правильно говорить "на связь не выходила", потому что она пыталась".

"Может, это технический сбой, я не могу это (и она тоже) никак охарактеризовать, по какой причине не происходит соединение. Она пытается звонить, и пыталась в течение недели, но ни по одному телефону нашей семье она дозвониться не могла. Выйти на связь удалось сегодня, но никаких гарантий нет, что это будет стабильная связь, потому что на протяжении всего времени задержания ее постоянно какие-то катаклизмы случаются со связью", — отметил он.

Ранее во вторник газета "Известия" сообщила, что родственники Бутиной уже больше недели не могут с ней связаться.