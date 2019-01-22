Последняя битва за Европу: США остановят Россию силами Румынии

Судя по реакции союзников США из Еврокомиссии на новую немецкую схему защиты "Северного потока — 2" от американских нападок, последней надеждой на блокирование российско-французско-немецкого проекта стала "румынская дипломатия", о чем прямо говорит вице-президент Европейской комиссии Шефчович. Излишне обращать внимание на то, что если последняя надежда Еврокомиссии (и, вероятно, Вашингтона) — это дипломатический блицкриг в исполнении Бухареста , то перспективы блокирования "Северного потока — 2" представляются, мягко говоря, сомнительными.

За последние несколько дней ситуация вокруг строительства российского газопровода заметно обострилась за счет двух жестких заявлений: одно было сделано министром экономики Германии Петером Альтмайером, а второе — вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. Если посмотреть на эти заявления в более широком контексте внутриевропейских конфликтов и борьбы "старой Европы" (то есть Берлина, Парижа и союзников) за снижение американского влияния на континенте, то вырисовывается интересная картина.

Жесткое заявление немецкого министра экономики, в котором он в очередной раз заявил о том, что немецкое правительство не будет вмешиваться в строительство газопровода "Северный поток — 2", — это не просто очередная попытка продемонстрировать Вашингтону растущую экономическую самостоятельность Германии, но еще и обкатка новой стратегии взаимодействия с США. Можно уже сейчас прогнозировать, что американцам эта схема очень не понравится, поскольку в случае ее успешного применения ее однозначно перенесут и на другие сферы американо-германских отношений.

Получается, что "предметом спора" до интервью Альтмайера, по сути, был статус "Северного потока — 2" как геополитического или как экономического проекта, но официальному Берлину, видимо, окончательно надоел диалог в таком формате. Опорный тезис министра экономики Германии в беседе с Handelsblatt выглядит следующим образом.

"Германия является правовым государством, в котором частные инвестиции, как в случае с "Северным потоком — 2", осуществляются в соответствии с правовыми критериями. К примеру, для строительства трубопровода уже есть необходимые разрешения со стороны различных органов различных стран, в том числе Германии. Кроме того, строительство уже далеко продвинулось, в море проложены километры труб. Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, поскольку для этого нет правовой основы", — сказал он.

Только на первый взгляд может показаться, что это незначительное изменение риторики. На самом деле это очевидное повышение ставок: теперь на кону не политическая оценка статуса "Северного потока — 2" и не философская дискуссия о том, что является, а что не является инструментом геополитического влияния. Теперь вопрос ставится ребром и совсем в другой плоскости: Германия — правовое государство или нет? По оценке министра экономики ФРГ, получается, что если "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на давление президента США и всей американской дипломатии, то Германия — это правовое государство. Если Берлин прогнется, то — уже точно нет. Нужно еще учитывать, что для западного политика (а Альтмайер — прежде всего политик, а не просто экономист на службе Меркель), вопрос того, является ли государство "правовым" или нет, — это, по сути, вопрос принадлежности конкретного государства к странам "первого мира", к цивилизованным странам.

Позицию Альтмайера на разговорный русский можно перевести так: если "Северный поток — 2" будет, то Германия — не банановый "бантустан", а вот если не будет — значит, все-таки он. Судя по настрою немецкой стороны и по тем рекомендациям, которые немецкий МИД разослал энергетическим компаниям, которые сотрудничают с "Газпромом" и получили письма с угрозами от посла США в Германии, значительная часть немецкой политической элиты все-таки не хочет опускаться до уровня "служебной элитки" страны "третьего мира", и это внушает определенный оптимизм. Это не означает, что их сопротивление точно не будет сломлено. Такой риск есть всегда, но прямо сейчас немецкие политики упорно демонстрируют нехарактерную для них волю в конфликте с Вашингтоном.

В этом контексте интересно посмотреть на козыри и надежды оппонентов "Северного потока — 2". В понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после проведения трехсторонних газовых переговоров (Россия — Украина — ЕС ) один из лидеров "антипотоковой коалиции", вице-президент Европейской комиссии Шефчович заявил: Еврокомиссия все еще надеется изменить так называемую газовую директиву, чтобы под ее действие подпадал "Северный поток — 2".

"Мы настаиваем на полной совместимости (Северного потока — 2". — Прим. авт.) с европейским законодательством, и я ознакомил обе делегации (то есть делегации России и Украины. — Прим. авт.) с процессом одобрения поправки к газовой директиве, где я подчеркнул, что Комиссия (то есть Еврокомиссия. — Прим. авт.) остается полностью приверженной поправке к газовой директиве. И, честно говоря, мы не очень впечатлены председательством Австрии и Болгарии (в Совете Европейского союза. — Прим. авт.) по этому вопросу, потому что работа не продвигалась, как мы надеялись в Комиссии. Теперь у нас есть новое предложение на столе, предложенное румынским председательством", — сказал он, добавив, что Еврокомиссия изучила это предложение и рассматривает нерешенные вопросы, поднятые странами Евросоюза.