Керченский инцидент: Дания угрожает России

Дания призвала Евросоюз ввести очередной пакет санкций против России — на этот раз из-за инцидента в Керченском проливе, когда корабли ФСБ РФ задержали украинские суда за пересечение российской госграницы. Ранее большинство стран ЕС назвали неуместным введение ограничительных мер против России из-за произошедшего.

Евросоюз в ближайшее время может ввести очередной пакет санкций против России — на этот раз из-за инцидента в Керченском проливе, когда корабли ФСБ РФ задержали украинские суда за пересечение российской госграницы.

«Россия до сих пор держит 24 украинских моряка. Если их не выпустят в ближайшее время, ЕС будет вынужден рассмотреть возможность введения новых санкций против России. Неприемлемое поведение на Азовском море», — написал в твиттере министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

Двумя днями ранее в Крыму заявили о готовности провести в жизнь предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов.

«Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе», — пояснил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

На пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, российский дипломат отметил, что впервые увидел эти предложения в ходе переговоров.

«Мы только что его получили (предложение ФРГ — «Газета.Ru»), мы должны его изучить», — отметил российский министр.

Маас признал, что сейчас проход через пролив свободен.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили «откровенно агрессивные действия» против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира, передает ФАН.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ. В ответ Украина ввела военное положение. Также после произошедшего украинский лидер Петр Порошенко хотел поговорить по телефону с Владимиром Путиным, но получил отказ.

Российский лидер объяснил это тем, что не хочет участвовать в избирательной кампании украинского президента. Он отметил, что провокация была проведена Киевом в интересах Порошенко, который ради повышения своих политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

Происшествие вызвало сильный международный резонанс. Из-за инцидента президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Франция и Германия призвали Москву освободить моряков. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что этим государствам не стоит вмешиваться в дела России.

«Что касается требования освобождения моряков — есть национальное законодательство РФ, идет следствие, решение должен вынести суд.

Мы должны жить в едином правовом пространстве, думаю, что лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия — это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов », — сказал спикер.

Вместе с тем большинство стран Европейского союза назвали неуместным введение дополнительных санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, рассказывал источник в структурах ЕС.

Европолитик подчеркнул, что ЕС принял такое решение, желая добиться снижения эскалации конфликта. Он добавил, что европейские страны также хотели бы решить вопрос с длительным досмотром судов. Вскоре эта позиция получила отражение и в коммюнике стран ЕС по итогам саммита.