Дания пригрозила России санкциями ЕС за украинских моряков

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Евросоюз (ЕС) может ввести санкции в отношении России из-за моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам Самуэльсена, российская сторона в настоящее время удерживает 24 украинских моряков. Он подчеркнул, что если они не будут освобождены «в ближайшее время», то ЕС придется рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России.

Ранее глава немецкого МИДа Хайко Маас призвал не допустить повторения инцидента в Керченском проливе.