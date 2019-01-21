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Дания пригрозила России санкциями ЕС за украинских моряков 

Газета.Ru + ещё 3 49 минут назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Евросоюз (ЕС) может ввести санкции в отношении России из-за моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Об этом он написал в своем твиттере.
По словам Самуэльсена, российская сторона в настоящее время удерживает 24 украинских моряков. Он подчеркнул, что если они не будут освобождены «в ближайшее время», то ЕС придется рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России.
Ранее глава немецкого МИДа Хайко Маас призвал не допустить повторения инцидента в Керченском проливе.
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.
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В мире , Войска , ФСБ , МИД , ЕС , Дания
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