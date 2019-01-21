Белорусская оппозиция потребовала расторгнуть Союзный договор с Россией

Белорусская социал-демократическая партия («Грамада») требует расторгнуть договор о Союзном государстве с Россией и установить реальную границу между странами, заявил президиум БСДП.

В заявлении говорится, что объединение двух стран, которые различаются по территории более чем в 82 раза, по населению в 15 с лишним раз, а по ВВП более чем в 27 раз, в одно государство с сохранением суверенитета и независимости почти невозможно, сообщает портал «Белорусский партизан».

Утверждается также, что договор о создании Союзного государства якобы «не соответствует национальным интересам и целому ряду статей конституции» Белоруссии. В частности, речь идет о создании «наднациональных органов власти», которые получат «большую часть полномочий в рамках Союзного государства», а также о введении российского рубля или иной единой валюты, что поставит Белоруссию «в прямую экономическую зависимость от России».

Оппозиционеры считают, что и создание региональной группировки войск двух стран вовлечет Белоруссию в международные конфликты.

«Белорусская социал-демократическая партия считает, что положение договора о создании «союзного» государства является легальной формой инкорпорации Республики Беларусь в состав Российской Федерации и призывает расторгнуть этот договор», — говорится в заявлении.

Кроме того, предлагается установить границу между двумя странами, провести ее демаркацию и делимитацию.

В начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что союз с Россией может развиваться только на равноправной основе и исключил объединение стран. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позиции белорусского лидера по возможному объединению двух стран.