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Белорусская оппозиция потребовала расторгнуть Союзный договор с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Белорусская социал-демократическая партия («Грамада») требует расторгнуть договор о Союзном государстве с Россией и установить реальную границу между странами, заявил президиум БСДП.
В заявлении говорится, что объединение двух стран, которые различаются по территории более чем в 82 раза, по населению в 15 с лишним раз, а по ВВП более чем в 27 раз, в одно государство с сохранением суверенитета и независимости почти невозможно, сообщает портал «Белорусский партизан».
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Утверждается также, что договор о создании Союзного государства якобы «не соответствует национальным интересам и целому ряду статей конституции» Белоруссии. В частности, речь идет о создании «наднациональных органов власти», которые получат «большую часть полномочий в рамках Союзного государства», а также о введении российского рубля или иной единой валюты, что поставит Белоруссию «в прямую экономическую зависимость от России».
Оппозиционеры считают, что и создание региональной группировки войск двух стран вовлечет Белоруссию в международные конфликты.
«Белорусская социал-демократическая партия считает, что положение договора о создании «союзного» государства является легальной формой инкорпорации Республики Беларусь в состав Российской Федерации и призывает расторгнуть этот договор», — говорится в заявлении.
Кроме того, предлагается установить границу между двумя странами, провести ее демаркацию и делимитацию.
В начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что союз с Россией может развиваться только на равноправной основе и исключил объединение стран. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позиции белорусского лидера по возможному объединению двух стран.
При этом после встречи президента России Владимира Путина и Лукашенко было объявлено, что Москва и Минск договорились о создании рабочей группы по интеграции в рамках договора о Союзном государстве.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд"
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