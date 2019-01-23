Массовые акции протеста начались в Венесуэле

Многотысячные манифестации проходят в Каракасе, Валенсии, Баркисимето Маракае , Сан-Кристобале, сообщил спикер Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Оппозиция приурочила акции и к годовщине свержения диктатуры президента Переса Хименеса в 1958 году.

Президент страны Николас Мадуро в свою очередь призвал своих сторонников провести ответные акции.