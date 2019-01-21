Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки

«Лента.ру». Белоруссии начался сбор подписей в поддержку Насти Рыбки, пишет

В петиции, опубликованной на сайте «Удобный город», содержится требование отозвать белорусского посла из России и предложить послу России покинуть территорию Белоруссии.

В петиции также говорится об опасности распространения действий, примененных российскими «компетентными органами» к Вашукевич, на всех граждан Белоруссии, в связи с чем авторы просят отозвать белорусского посла из РФ и предложить российскому послу покинуть территорию Белоруссии до урегулирования ситуации с Рыбкой.

Петиция была создана 19 января, к 21 января ее поддержали 192 человека. Авторы намерены направить петицию в администрацию президента Белоруссии Александра Лукашенко и МИД страны.