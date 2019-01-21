Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки 

В Белоруссии начался сбор подписей в поддержку Насти Рыбки, пишет «Лента.ру».
В петиции, опубликованной на сайте «Удобный город», содержится требование отозвать белорусского посла из России и предложить послу России покинуть территорию Белоруссии.
Авторы петиции назвали задержание Вашукевич органами внутренних дел в московском аэропорту Шереметьево «наглым», «циничным» и «незаконным».
В петиции также говорится об опасности распространения действий, примененных российскими «компетентными органами» к Вашукевич, на всех граждан Белоруссии, в связи с чем авторы просят отозвать белорусского посла из РФ и предложить российскому послу покинуть территорию Белоруссии до урегулирования ситуации с Рыбкой.
Петиция была создана 19 января, к 21 января ее поддержали 192 человека. Авторы намерены направить петицию в администрацию президента Белоруссии Александра Лукашенко и МИД страны.
Напомним, 17 января Настя Рыбка и другие фигуранты дела об организации незаконного секс-тренинга в Паттайе были доставлены из Таиланда в Москву. В аэропорту Шереметьево их встретили сотрудники МВД. Четверо прибывших, в том числе Рыбка и ее наставник Алекс Лесли (Александр Кириллов), были задержаны по подозрению в вовлечении в занятие проституцией и помещены в следственный изолятор «Зябликово».