Израиль заявил об уничтожении российского «Панцирь-С1» в Сирии

During our strike, dozens of Syrian surface-to-air missiles were launched, despite clear warnings to avoid such fire. In response, we also targeted several of the Syrian Armed Forces' aerial defense batteries. pic.twitter.com/rHxJqqpI9n— Israel Defense Forces (@IDF) 21 января 2019 г. Израиль уничтожил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в Сирии . Об этом в твиттере сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Там рассказали, что в воскресенье базирующиеся в Сирии иранские войска выпустили ракету «земля — земля» по Голанским высотам. Ракета была перехвачена израильской системой противовоздушной обороны «Железный купол».

В качестве целей для ответного удара Израиль избрал несколько объектов Ирана в Сирии — склады боеприпасов, военный объект в аэропорту Дамаска, объект, который занимала иранская разведка, и военный тренировочный лагерь.

Израиль предупредил Вооруженные силы Сирии о намерении осуществить эти удары, однако сирийцы все равно выпустили «множество» ракет по самолетам израильских ВВС.

«В ответ мы ударили по нескольким батареям противовоздушной обороны Сирии», — доложили в пресс-службе.

На видеозаписи, которая сопровождает этот твит, запечатлен удар по «Панцирю-С1», который полностью его уничтожил.