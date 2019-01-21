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Израиль заявил об уничтожении российского «Панцирь-С1» в Сирии 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Израиль уничтожил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в Сирии. Об этом в твиттере сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Там рассказали, что в воскресенье базирующиеся в Сирии иранские войска выпустили ракету «земля — земля» по Голанским высотам. Ракета была перехвачена израильской системой противовоздушной обороны «Железный купол».
В качестве целей для ответного удара Израиль избрал несколько объектов Ирана в Сирии — склады боеприпасов, военный объект в аэропорту Дамаска, объект, который занимала иранская разведка, и военный тренировочный лагерь.
Израиль предупредил Вооруженные силы Сирии о намерении осуществить эти удары, однако сирийцы все равно выпустили «множество» ракет по самолетам израильских ВВС.
«В ответ мы ударили по нескольким батареям противовоздушной обороны Сирии», — доложили в пресс-службе.
На видеозаписи, которая сопровождает этот твит, запечатлен удар по «Панцирю-С1», который полностью его уничтожил.
Комментарии
В мире , Израиль , Сирия
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