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Барельеф Петлюры установили в Киеве 

Российская Газета + ещё 5 30 минут назад
Фото: РИА Новости
В Киеве появился барельеф предводителю украинских националистов в 1917-1921 годах Симону Петлюре.
Памятная доска была установлена в тот день, когда президент Украины Петр Порошенко отправился с визитом в Израиль, отмечает strana.ua. Петлюру же связывают с еврейскими погромами во времена Директории.
Между тем патриарх Иерусалимский Феофил III отменил встречу с Порошенко, сославшись на недомогание. Однако последние действия Киева оставляют возможность и для иных трактовок этого решения.
Барельеф Петлюре был установлен напротив памятника командиру Красной армии Николаю Щорсу. В последние годы, после принятия закона о декоммунизации, он закрыт со всех сторон материей в цвет украинского флага.
Напомним, Симон Петлюра возглавлял украинское националистическое движение в 1917-1921 годах. Запомнился он жестокими расправами со всеми несогласными, а также массовыми еврейскими погромами.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Израиль
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