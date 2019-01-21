Умер гитарист Элвиса Пресли

Он скончался в своем доме в Нэшвилле (штат Теннесси) в возрасте 82 лет.

Музыкант умер в своем доме в Нэшвилле (штат Теннесси), пишет The Associated Press

Янг начал карьеру в Мемфисе. Он был очень востребованным сессионным музыкантом, работавшим с известным продюсером Чипсом Моманом, руководил группами Hi Records и American Studios.