Умер гитарист Элвиса Пресли 

Он скончался в своем доме в Нэшвилле (штат Теннесси) в возрасте 82 лет.
Знаменитый сессионный гитарист из Мемфиса Реджи Янг, работавший с Элвисом Пресли, Бобом Диланом, Полом Саймоном, Джо Кокерм, Би Би Кингом, Шинейд О’Коннором, Вилли Нельсоном, Джонни Кэшомм и Кэтом Стивенсом, скончался на 83-м году жизни.
Музыкант умер в своем доме в Нэшвилле (штат Теннесси), пишет The Associated Press.
Янг начал карьеру в Мемфисе. Он был очень востребованным сессионным музыкантом, работавшим с известным продюсером Чипсом Моманом, руководил группами Hi Records и American Studios.
Выступал с группой Bill Black Combo в 1964 году на разогреве у The Beatles во время их первого концертного тура в США. В студии Момана он писал гитарные соло для сочинений Дасти Спрингфилда, Нила Даймонда и Элвиса Пресли.