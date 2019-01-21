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Трампа номинировали на «Золотую малину» 

Газета.Ru + ещё 20 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп был номинирован на антипремию «Золотая малина» в номинации «Худший актер».
Номинацию он получил за собственные документальные съемки в фильмах Динеша Ду Сузы «Смерть нации: можем ли мы спасти Америку во второй раз?» и Майкла Мура «Фаренгейт 11/9», передает The Hollywood Reporter.
Вместе с Трампом на антипремию претендуют Джонни Депп за мультфильм «Шерлок Гномс», Уилл Феррелл за роль в «Холмсе и Ватсоне», Джон Траволта за «Готти» и Брюс Уиллис за «Жажду смерти».
Первая леди США Меланья Трамп, в свою очередь, номинирована в категории «Худшая актриса второго плана» после появления в «Фаренгейте 11/9/».
Дональд Трамп уже однажды получал «Золотую малину» — как «худший актер второго плана» за фильм «Призраки этого не делают» (1991).
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В мире , США , Джонни Депп , Джон Траволта , Уилл Феррелл , Майкл Мур , Брюс Уиллис , Дональд Трамп , The Hollywood Reporter
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