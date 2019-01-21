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Израиль вступил в открытое противостояние с Ираном 

Lenta.ru + ещё 2 45 минут назад
Фото: Reuters
Израиль вступил в открытое противостояние с Ираном и готов к эскалации конфликта, если Иран попытается закрепиться в Сирии. Об этом заявил израильский министр разведки и транспорта Исраэл Кац, сообщает газета The Jerusalem Post.
По его словам, атака израильских ВВС по объектам иранских подразделений «Аль-Кудс» в Сирии — четкое послание их командующему Касему Сулеймани и Корпусу Стражей Исламской Революции.
Он подчеркнул, что Израиль не просто так сразу же взял на себя ответственность за авиаудар. «Наша политика изменилась, — сказал Кац, — Это открытое противостояние с Ираном. Когда нам нужно будет его усилить, мы его усилим».
Министр также отметил, что ракета класса «земля-земля», выпущенная в воскресенье, 20 января по Голанским высотам с территории Сирии, была нацелена на горнолыжный комплекс на горе Хермон. Эту атаку перехватила система ПРО Израиля «Железный купол», видео перехвата опубликовали у себя в Twitter вооруженные силы еврейского государства.
В ответ израильские ВВС 20 января нанесли удар по иранским военным объектам на территории Сирии, а затем, в ночь на 21 января — по сирийским ПВО. В результате атаки погибли по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих и был уничтожен как минимум один зенитный комплекс «Панцирь-С1» российского производства.
20 января с заявлением на эту тему выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, противостояние Ирану в Сирии — постоянная политика Тель-Авива.
Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В Израиле неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с исламистским движением «Хезболла».
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В мире , Армия , Ближний Восток , Биньямин Нетаньяху , Хезболла , Израиль , Иран , Сирия
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