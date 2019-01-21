Израиль вступил в открытое противостояние с Ираном

Израиль вступил в открытое противостояние с Ираном и готов к эскалации конфликта, если Иран попытается закрепиться в Сирии . Об этом заявил израильский министр разведки и транспорта Исраэл Кац, сообщает газета The Jerusalem Post.

По его словам, атака израильских ВВС по объектам иранских подразделений «Аль-Кудс» в Сирии — четкое послание их командующему Касему Сулеймани и Корпусу Стражей Исламской Революции.

Он подчеркнул, что Израиль не просто так сразу же взял на себя ответственность за авиаудар. «Наша политика изменилась, — сказал Кац, — Это открытое противостояние с Ираном. Когда нам нужно будет его усилить, мы его усилим».

Министр также отметил, что ракета класса «земля-земля», выпущенная в воскресенье, 20 января по Голанским высотам с территории Сирии, была нацелена на горнолыжный комплекс на горе Хермон. Эту атаку перехватила система ПРО Израиля «Железный купол», видео перехвата опубликовали у себя в Twitter вооруженные силы еврейского государства.

В ответ израильские ВВС 20 января нанесли удар по иранским военным объектам на территории Сирии, а затем, в ночь на 21 января — по сирийским ПВО. В результате атаки погибли по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих и был уничтожен как минимум один зенитный комплекс «Панцирь-С1» российского производства.

20 января с заявлением на эту тему выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . По его словам, противостояние Ирану в Сирии — постоянная политика Тель-Авива.