Ющенко объявил о сотворении Украиной мировой культуры

"Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь", — добавил Ющенко.

Говоря о любви граждан России к рабству, Ющенко отметил, что россияне как народ не любят свободу. Поэтому они якобы "хотят царя, они не стремятся к демократии". Об этом политик сказал в интервью телеканалу "112 Украина".