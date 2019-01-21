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Ющенко объявил о сотворении Украиной мировой культуры 

ТВ Центр 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что россиянам якобы нравится быть рабами. Он вспомнил о словах писателя Алексея Толстого.
"Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь", — добавил Ющенко.
Говоря о любви граждан России к рабству, Ющенко отметил, что россияне как народ не любят свободу. Поэтому они якобы "хотят царя, они не стремятся к демократии". Об этом политик сказал в интервью телеканалу "112 Украина".
Виктор Ющенко с 2005 по 2010 годы был президентом Украины. Он пришел к власти после "оранжевой революции". Затем кресло президента занял Виктор Янукович.
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В мире , Украина , Виктор Ющенко , Виктор Янукович , Алексей Толстой
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