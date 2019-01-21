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Израиль назвал причину бомбёжек Сирии 

News.ru + ещё 28 43 минуты назад
Фото: Israel Defense Forces/flickr.com
Израиль атаковал в ночь на 21 января иранские склады оружия в Сирии и несколько батарей ПВО, которые открыли огонь по самолётам, задействованным в бомбардировках. Об этом сообщает пресс-служба армии еврейского государства.
Налет, подобного которому не было с мая 2018 года, в Тель-Авиве назвали ответом на зафиксированную днём ранее попытку ракетного обстрела оккупированных Израилем Голанских высот, передаёт ТАСС.
Военные Израиля сочли, что ракету класса «земля-земля» по контролируемой ими территории якобы запустили находящиеся в Сирии силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс». Целью последующего израильского налёта стали военные объекты иранцев, «включая склады оружия, в основном в районе международного аэропорта Дамаска, иранский центр разведки, иранский тренировочный лагерь».
Также отмечается, что Сирия выпустила десятки зенитных ракет, «несмотря на однозначное предостережение не допускать открытия огня».
«В результате несколько сирийских противовоздушных батарей были атакованы», — заявили израильтяне.
Как писал ранее News.ru, ранее в Израиле уже заявляли, что армия еврейского государства атакует «иранские силы» в соседней стране. Между тем в Сирии сообщили, что сбили большинство ракет противника, отразив очередную воздушную атаку на Дамаск. До этого Израиль бомбил Сирию 20 января.
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Комментарии
В мире , Армия , ИТАР-ТАСС , Израиль , Сирия
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