Столкновения в Афинах: пострадали девять полицейских

В Афинах произошли столкновения между полицией и протестующими против соглашения с Македонией , пострадали девять полицейских.

На улицы вышли десятки тысяч человек, они бросают камни, файеры, обливают правоохранителей краской. Полиция использует слезоточивый газ.

Повод для демонстрации не новый: греки выступают категорически против утверждения нового названия бывшей югославской республики Македония, которая теперь называется "республикой Северная Македония". Митингующие считают, что название "Македония" может использоваться только в отношении одноименной греческой области, иное — посягательство на древнегреческое наследие, передает "Интерфакс"

17 июня Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Дебаты по ратификации начнутся в понедельник.