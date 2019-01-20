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Столкновения в Афинах: пострадали девять полицейских 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
В Афинах произошли столкновения между полицией и протестующими против соглашения с Македонией, пострадали девять полицейских.
На улицы вышли десятки тысяч человек, они бросают камни, файеры, обливают правоохранителей краской. Полиция использует слезоточивый газ.
Повод для демонстрации не новый: греки выступают категорически против утверждения нового названия бывшей югославской республики Македония, которая теперь называется "республикой Северная Македония". Митингующие считают, что название "Македония" может использоваться только в отношении одноименной греческой области, иное — посягательство на древнегреческое наследие, передает "Интерфакс".
17 июня Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Дебаты по ратификации начнутся в понедельник.
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В мире , Европа , Происшествия , Интерфакс , Македония
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