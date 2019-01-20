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Арабские страны планируют создание Таможенного союза 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
. Участники саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) по экономическому и социальному развитию в Бейруте объявили о планах создания Таможенного союза и Арабской зоны свободной торговли. Об этом сообщил в воскресенье заместитель генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки, который зачитал итоговый документ форума, одобренный делегациями 20 стран.
По его словам, на пути к интеграции члены арабского сообщества будут ориентироваться на программный документ ООН "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".
"Важнейшей задачей является достижение продовольственной безопасности арабских стран и их гармоничное развитие в культурной, социальной и гуманитарной сферах", — подчеркнул Заки.
Египетский дипломат сообщил, что на форуме были дополнены разработанные ранее межарабские документы, в частности "Стратегия борьбы с бедностью в арабском мире" и "Стратегия устойчивого энергетического развития".
Президент Ливана Мишель Аун объявил о закрытии форума, который проходил под девизом "Процветание как фактор мира". Пятый экономический саммит ЛАГ пройдет в столице Мавритании в январе 2023 года.
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Комментарии
В мире , Лига арабских государств , ООН , Бейрут
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