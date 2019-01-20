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В Европе озаботились «зависимостью» Киргизии от России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейский парламент рекомендовал властям ЕС поспособствовать диверсификации экономики Киргизии в целях снижения «зависимости» этой республики от России и Китая, говорится в документе, одобренном депутатами ЕП.
«ЕП рекомендует учитывать развитие отношений Киргизии с Китаем и Россией; поощрять Киргизию к диверсификации своей экономики с целью снижения ее значительной политической зависимости от этих двух внешних субъектов», — передает РИА «Новости» текст документа.
Кроме того, евродепутаты рекомендовали «обеспечить существенное усиление противодействия пропаганде, распространяемой российскими СМИ в этой стране».
Также ЕП рекомендовал «заверить, что членство Киргизии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не влияет на укрепление ее отношений с ЕС».
Три года назад Киргизия и Евросоюз приняли решение о заключении нового соглашения о расширенном партнерстве. В настоящее время экспертные группы занимаются согласованием нового документа, который планируется подписать в 2019 году.
В середине января более 40 оппозиционных движений Киргизии потребовали изменить конституцию страны, лишив русский язык статуса официального.
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Комментарии1
В мире , Европа , Политика , ЕС , Европарламент , ЕАЭС , РИА Новости , Кыргызстан , Китай
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