Половина компаний на Украине не регистрирует сотрудников

Каждое второе предприятие на Украине не оформляет своих сотрудников официально, заявил и.о. замглавы Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов.

«Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства заканчивается с результатом: на каждом втором предприятии — это 50% или больше — мы обнаруживаем неофициальных сотрудников», — заявил он в эфире Oboz.tv.

Так, за последние четыре месяца прошлого года на Украине было трудоустроено 500 тысяч граждан. При этом всего в 2018 году официально получили работу 600 тысяч человек, отметил Бамбизов.