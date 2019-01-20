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Половина компаний на Украине не регистрирует сотрудников 

News.ru + ещё 3 47 минут назад
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Каждое второе предприятие на Украине не оформляет своих сотрудников официально, заявил и.о. замглавы Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов.
«Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства заканчивается с результатом: на каждом втором предприятии — это 50% или больше — мы обнаруживаем неофициальных сотрудников», — заявил он в эфире Oboz.tv.
Так, за последние четыре месяца прошлого года на Украине было трудоустроено 500 тысяч граждан. При этом всего в 2018 году официально получили работу 600 тысяч человек, отметил Бамбизов.
Ранее News.ru писал, что смертность на Украине продолжает увеличиваться. По состоянию на конец минувшего года она почти вдвое больше рождаемости. Согласно данным государственной службы статистики, на 100 умерших приходится только 58 новорождённых. В 2018 году численность населения страны сократилась более чем на 200 тысяч человек — с 42,403 млн человек до 42,178 млн Согласно прогнозам ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18% — до 36 млн человек.
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В мире , Украина , ООН
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