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Россиянин погиб в Италии из-за шутки

Украинские приходы массово переходят в новую церковь 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Три общины Украинской православной церкви Московского патриархата (ЦПЦ) в Житомирской области перешли в новую Православную церковь Украины (ПЦУ). Решение было принято во время празднования Крещения Господня, сообщили в администрации региона.
О переходе объявили приходы в населённых пунктах Кишин, Андреевка и Павловка.
«Люди за единую церковь. Два священника также приняли решение служить Богу в украинской церкви. Благая весть в красивый праздник», — цитирует главу житомирской областной администрации Игоря Гундича его пресс-служба.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что уже более 100 приходов УПЦ перешли в новую церковь. Как сообщал News.ru, он пообещал, что принятый Верховной радой закон об изменении юрисдикции религиозных общин позволит обеспечить мирный переход приходов в ПЦУ.
Закон был принят 17 января. Документ предусматривает, что решение об изменении подчинённости может быть принято на общем собрании, где за такую меру должны высказаться не менее двух третей членов общины.
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Комментарии21
В мире , Украина , Петр Порошенко , РПЦ , Верховная Рада
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