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СМИ: в Японии в возрасте 113 лет умер старейший мужчина на планете 

ТАСС + ещё 1 22 минуты назад
Фото: Reuters
Житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в воскресенье в возрасте 113 лет. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Японец умер в своем доме в поселке Асёро.
Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн" в этой местности.
Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.
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