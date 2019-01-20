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СМИ: на окраине Дамаска прогремел взрыв
ТАСС
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ещё 3
39 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Взрыв прогремел в воскресенье на окраине
Дамаска
, на кольцевой автодороге. Об этом сообщило агентство SANA.
По его данным, речь идет о теракте.
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