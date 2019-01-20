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СМИ: на окраине Дамаска прогремел взрыв 

ТАСС + ещё 3 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Взрыв прогремел в воскресенье на окраине Дамаска, на кольцевой автодороге. Об этом сообщило агентство SANA.
По его данным, речь идет о теракте.
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В мире , Ближний Восток , Пожары , Дамаск
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