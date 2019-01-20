Британцы начали делать запасы лекарств на случай Brexit

Жители Великобритании опасаются, что Brexit может привести к дефициту жизненно важных лекарств в стране и начали закупать их впрок.

Так, один страдающий диабетом британец рассказал изданию The Guardian, что приобрел инсулин на несколько месяцев вперед. Некоторые его соотечественники запасов медикаментов не делают, но в случае нехватки намерены ездить за ними во Францию или заказывать из Индии.

По словам жителей страны, проблемы с лекарствами уже начались. В частности, если ранее инсулин выдавался по первому требованию, то теперь их просят подождать неделю. Один из врачей, в свою очередь, отметил, что в Великобритании уже исчезло из продажи противовоспалительное средство «Напроксен».

Специалисты опасаются, что паникующие британцы закупками медикаментов впрок истощат национальные запасы. Правительство же старается убедить пациентов и врачей в том, что их опасения безосновательны, но при этом призывает фармкомпании создавать резервы лекарств.