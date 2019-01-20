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В Эстонии попросили ракеты, способные атаковать Петербург 

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Фото: ТАСС
Эстонии необходимы ракеты, способные поразить Санкт-Петербург для сдерживания России. Такое мнение высказал журналист Вахур Кооритс на портале Eesti Päevaleht.
Журналист заявил о необходимости нового резервного плана по сдерживанию соседа с востока, и оно должно заключаться в появлении страха того, что «при нападении он сам будет побит».
Для выполнения этой цели Кооритс заявил о необходимости размещения ракет, ориентированных на Санкт-Петербург, приобретении военных кораблей, способных нанести удар по российскому торговому флоту.
Он подчеркнул, что сейчас Россия рассматривает войну с Эстонией как «маленькую и победоносную», поэтому нужно укрепить силы так, чтобы Москва в случае нападения заплатила высокую цену.
Особое значение он отдал ракетам для Петербурга. По его мнению, появление такого оружия в Эстонии окажет психологическое давление на Россию.
Последний раз Россия и Эстония воевали 100 лет назад. В 1920 году война завершилась подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, по которому РСФСР и Эстония признавали независимость друг друга.
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Комментарии23
В мире , Армия , Оружие , Санкт-Петербург , Эстония
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