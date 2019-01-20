В Эстонии попросили ракеты, способные атаковать Петербург

Эстонии необходимы ракеты, способные поразить Санкт-Петербург для сдерживания России . Такое мнение высказал журналист Вахур Кооритс на портале Eesti Päevaleht.

Журналист заявил о необходимости нового резервного плана по сдерживанию соседа с востока, и оно должно заключаться в появлении страха того, что «при нападении он сам будет побит».

Для выполнения этой цели Кооритс заявил о необходимости размещения ракет, ориентированных на Санкт-Петербург, приобретении военных кораблей, способных нанести удар по российскому торговому флоту.

Он подчеркнул, что сейчас Россия рассматривает войну с Эстонией как «маленькую и победоносную», поэтому нужно укрепить силы так, чтобы Москва в случае нападения заплатила высокую цену.

Особое значение он отдал ракетам для Петербурга. По его мнению, появление такого оружия в Эстонии окажет психологическое давление на Россию.

Последний раз Россия и Эстония воевали 100 лет назад. В 1920 году война завершилась подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, по которому РСФСР и Эстония признавали независимость друг друга.