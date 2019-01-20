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В ряде городов США прошли «женские марши» протеста 

РИА Новости
Фото: © AFP 2019 / DAVID MCNEW
"Женские марши" протеста прошли в субботу во многих городах США, сообщили организаторы.
Участники шествий призывали к соблюдению прав женщин, расовых и сексуальных меньшинств, а также выражали протест против политики президента Дональда Трампа. Многие из участников поддерживают Демократическую партию, но шествия не имеют организационной связи с демократами.
Это уже третий ежегодный марш. Начало было положено многомиллионными шествиями протеста в январе 2017 года, на следующий день после инаугурации Трампа. В 2019 году участников было во много раз меньше, а между организаторами возникли разногласия. И если в Вашингтоне на митинге насчитывались тысячи человек (два года назад было более полумиллиона), то в Нью-Йорке шествие, как можно судить по фотографиям в соцсетях, привлекло всего несколько сотен. По данным Seattle Times, на шествие в столице штата Вашингтон пришло около 5 тысяч человек против 100 тысяч два года назад.
Во многих городах были организованы сразу несколько враждующих друг с другом шествий, организаторы которых спорили о лидерстве в движении. Расколу среди организаторов способствовало и то, что соосновательницу протестного движения Тамику Мэллори обвинили в связях с сектой "Нация ислама" и в нежелании осудить антисемитские высказывания лидера секты Луиса Фаррахана.
Несмотря на спад активности протестов, их организаторы за прошедшие два года достигли ряда своих политических целей. Так, на промежуточных выборах в конгресс демократы впервые за 8 лет получили контроль над палатой представителей. Кроме того, в палату представителей было избрано рекордное число женщин — более 130, большинство из них от Демократической партии.
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В мире , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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