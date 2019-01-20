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Евродепутат: ЕС заплатит высокую цену за трусливость в Сирии 

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Фото: РИА Новости
Депутат Европарламента от немецкой партии зелёных Михель Раймон заявил, что Европейский союз «заплатит высокую цену за трусливое отсутствие принципов» в Сирии. Об этом он написал в статье для издания Standard.
Он считает, что операция Турции на севере САР, где находятся курды, может привести к освобождению из заключения 900 боевиков «Исламского государства»* из ЕС и их возвращению в Европу.
По его мнению, в этом случае Европу ждёт серьёзная проблема.
«Потому что эти люди были радикализированы не на Ближнем Востоке, а в Европе», — написал он.
Раймон считает необходимым для ЕС поддерживать курдов и достичь договорённостей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее сообщалось, что Турция и США продолжат переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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В мире , Армия , Реджеп Эрдоган , ЕС , Европарламент , Исламское государство , Сирия , Турция
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