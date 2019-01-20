Депутат Европарламента от немецкой партии зелёных Михель Раймон заявил, что Европейский союз «заплатит высокую цену за трусливое отсутствие принципов» в Сирии. Об этом он написал в статье для издания Standard.
Он считает, что операция Турции на севере САР, где находятся курды, может привести к освобождению из заключения 900 боевиков «Исламского государства»* из ЕС и их возвращению в Европу.
По его мнению, в этом случае Европу ждёт серьёзная проблема.
«Потому что эти люди были радикализированы не на Ближнем Востоке, а в Европе», — написал он.
Раймон считает необходимым для ЕС поддерживать курдов и достичь договорённостей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее сообщалось, что Турция и США продолжат переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.