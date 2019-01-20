Евродепутат: ЕС заплатит высокую цену за трусливость в Сирии

Депутат Европарламента от немецкой партии зелёных Михель Раймон заявил, что Европейский союз «заплатит высокую цену за трусливое отсутствие принципов» в Сирии . Об этом он написал в статье для издания Standard.

Он считает, что операция Турции на севере САР, где находятся курды, может привести к освобождению из заключения 900 боевиков «Исламского государства»* из ЕС и их возвращению в Европу.

По его мнению, в этом случае Европу ждёт серьёзная проблема.

«Потому что эти люди были радикализированы не на Ближнем Востоке, а в Европе», — написал он.

Раймон считает необходимым для ЕС поддерживать курдов и достичь договорённостей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Ранее сообщалось, что Турция и США продолжат переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии.