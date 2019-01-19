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Тысячи тюльпанов раздали бесплатно в Нидерландах 

News.ru 34 минуты назад
Фото: Then Chih Wey/Xinhua/Global Look Press
Тюльпановый сезон официально открыт в Нидерландах традиционным Днём тюльпана. Торжественная церемония прошла на центральной площади Дам в Амстердаме.
В ходе праздника горожанам и туристам было роздано более 200 тыс. цветов.
«Мы напоминаем людям, что весна не за горами. Ну, а в ожидании тепла и солнца мы дарим жителям и гостям Амстердама радость, даём им возможность собрать собственный яркий букет и забрать домой», — цитирует ТАСС одного из организаторов торжеств Арьена Смита.
В ходе церемонии также был представлен новый сорт тюльпана — Квинти Трастфул, его назвали там в честь голландской телеведущей, которая ведёт борьбу с раком молочной железы. Цветок имеет стебель средней длины и бархатистые лепестки нежного розового цвета.
День тюльпана отмечается в Нидерландах восьмой год подряд. Цветы для него бесплатно предоставляют более 300 производителей. Участниками праздника становятся тысячи человек.
Ранее News.ru рассказывал о необычном способе соблюсти законы Евросоюза о конфиденциальности, который придумали организаторы одного из фестивалей в Нидерландах. Они предложили участникам пометить лоб красной точкой, если те не хотят попадать на фото или видео с мероприятия.
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В мире , Европа , ЕС , ИТАР-ТАСС , Амстердам , Нидерланды
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