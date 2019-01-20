«Макароны со вкусом сексизма»: дорогой ресторан запретил девушкам занимать стулья у бара

Владелец дорогого ресторана в Нью-Йорке предположил, что девушки возле барной стойки ожидают клиентов, а вовсе не вкусный коктейль. С целью борьбы с проституцией хозяин общепита запретил представительницам прекрасного пола занимать барные стулья. Об этом сообщил телеканал CBS.

Источник сослался на текст «Вечер, когда меня приняли за девушку по вызову», который опубликована жительница Великобритании Клементина Кроуфорд. Она часто посещала Нью-Йорк во время командировок и неоднократно приходила в далеко не дешевый ресторан Nello. Во время очередного визита британке запретили занять понравившееся место у бара.

Клементина поинтересовалась причиной запрета. Как оказалась, владелец заведения убежден: возле бара ждут своих клиентов проститутки, а приличным женщинам там не место. И чтобы обезопасить заведение от «ночных бабочек» и были введены ограничения по гендерному признаку.

Гражданка Великобритании написала, что пришла в бешенство из-за этого нелепого правила. Она опубликовала подробный отзыв о ресторане с подробным описанием инцидента. Рейтинг заведения на профильных сайтах значительно снизился.

В информационно разделе Google и популярном в США сайте отзывов Yelp пользователи интернета не устают оставлять негативные комментарии о ресторане Nello.

«Если вы хотите макароны со вкусом сексизма, поешьте здесь», — написал один из бывших клиентов заведения.

«Здесь вас ждет травля одиноких женщин и дорогущая еда», — охарактеризовал ресторан другой пользователь.

В самом ресторане введение запрета по половому признаку комментировать отказались.