В Луганске заявили, что проведут учения совместно с ДНР

Совместные учения силовых ведомств и МЧС самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик пройдут с 22 по 25 января, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин заявили о необходимости проведения военных учений из-за регулярных нарушений украинскими силовиками перемирия. Согласованное контактной группой "новогоднее" перемирие вступило в силу в Донбассе 29 декабря.

"При проведении в период с 22 по 25 января спланированных совместных учений МЧС Луганской и Донецкой народных республик, при поддержке силовых ведомств по ликвидации гуманитарных катастроф и чрезвычайных ситуаций, несущих угрозу жизни населения республики, Народной милицией ЛНР будет организованно взаимодействие и оказана помощь материальными и людскими ресурсами в совместном восстановлении систем жизнеобеспечения и объектов гражданской инфраструктуры", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что в случае военной агрессии со стороны украинских силовиков ЛНР оставляет за собой право "оперативно отреагировать контрмерами и дать адекватный ответ".