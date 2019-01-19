«Вашингтон решил наступить на те же грабли»: МИД России предостерёг США от перезапуска программы «звёздных войн»

США следует отказаться от попыток «перезапустить программу „звёздных войн“ на новом, более высоком технологическом уровне». Так в российском МИД прокомментировали обновлённую стратегию развития американской системы ПРО. В ведомстве отметили, что США стремятся обеспечить себе «безраздельное военное первенство в мире» и развязывают гонку вооружений. По мнению экспертов, Дональд Трамп использует методики 40-го президента США Рональда Рейгана , который запустил программу по разработке широкомасштабной системы противоракетной обороны с элементами космического базирования.

Опубликованный Пентагоном обзорный доклад по национальной политике в области противоракетной обороны вызывает серьёзную озабоченность из-за его откровенно конфронтационного характера и стремления Соединённых Штатов обеспечить себе «безраздельное военное первенство в мире» и «возможность безнаказанно проводить военные операции» в любом уголке планеты. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел России.

Как отметили дипломаты, новый документ продолжает курс, избранный администрацией Дональда Трампа в стратегии национальной безопасности и ядерной доктрине.

«Считаем необходимым особо подчеркнуть, что появление такого рода документов, как Обзор политики США в сфере противоракетной обороны, ещё раз демонстрирует необходимость безотлагательного возобновления полноформатного российско-американского диалога по всему комплексу вопросов, касающихся контроля над вооружениями и укрепления международной безопасности и стабильности. Мы к такому разговору готовы. Наши предложения на этот счёт были переданы США ещё в июле прошлого года. Они до сих пор остаются без ответа», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали Вашингтон проявить «политическую волю» и «пока не поздно» с серьёзным настроем подойти к совместному поиску путей решения накопившихся проблем в стратегической сфере.

Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с военнослужащими в Арлингтоне, штат Вирджиния, вместе с вице-президентом Майком Пенсом представил обновлённую стратегию США по развитию ПРО. В документе отмечается, что противниками страны являются Россия и Китай, обладающие гиперзвуковым вооружением и модернизированными крылатыми ракетами, а также «страны-изгои» Северная Корея и Иран.

«Наша стратегия основана на одной главной задаче: обнаруживать и уничтожать любые типы ракетных ударов по любому американскому объекту до или после запуска», — отмечал Трамп.

В департаменте информации и печати МИД России обратили особое внимание на эту часть выступления главы Белого дома. И отметили, что в Вашингтоне пытаются «облагообразить» нанесение превентивных ударов по территориям стран-противников. Российские дипломаты напомнили, что подобная логика была основой широкомасштабной гонки ракетно-ядерных вооружений, неоднократно ставившей мир «на грань катастрофы».

«Несмотря на напряжённые политико-дипломатические усилия в течение нескольких десятилетий, её (гонки вооружений. — RT) последствия до сих пор так до конца и не устранены. Теперь, похоже, американское руководство вновь решило наступать на те же грабли — и с теми же предсказуемыми последствиями», — подчёркивается в сообщении.

Действия американской стороны, бесспорно, вызывают серьёзную озабоченность для всего международного сообщества, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«С одной стороны, это подрыв договорённостей по разоружению, выход из договора по ПРО, из ДРСМД. С другой стороны — новый виток гонки вооружений. В этом обзоре США заявили об увеличении количества противоракет, предназначенных для перехвата стратегических боеголовок: сейчас у них 44 такие системы, будет 64. Это не очень большое увеличение, но тенденция тревожная. И всё это происходит на фоне демонтажа механизма контроля над вооружениями, что не может не вызывать озабоченности», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По пути Рейгана

Планы развития космического сегмента американской системы ПРО вызвали у Москвы «особую тревогу», поскольку Вашингтон фактически даёт зелёный свет перспективе размещения в космосе ударных средств, предназначенных для поражения различных видов ракет на разгонной стадии полёта.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, реализация подобных инициатив станет стартом «гонки вооружений в космическом пространстве», которая будет иметь крайне негативные последствия для международной безопасности и стабильности.

«Хотели бы призвать администрацию США образумиться и всё-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на новом, более высоком технологическом уровне приснопамятную рейгановскую программу «звёздных войн», — говорится в комментарии МИД РФ.

Напомним, что в 1983 году 40-й президент США Рональд Рейган в обращении к нации заявил о создании «Стратегической оборонной инициативы» — глобальной системы ПРО, способной защитить США от ядерного удара со стороны «империи зла», которой, по его мнению, являлся СССР.

По словам ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, администрация Дональда Трампа использует методики Рейгана — навязывание гонки вооружений, санкционную политику, поддержку оппозиционных структур для подрыва государственности.

«По основным целям и задачам эта новая программа — «звёздные войны 2.0». Всё, что было Вашингтоном озвучено, — это всё цели не ближайшие, это цели на среднесрочную и долгосрочную перспективу, моментально осуществить все эти задачи невозможно, для этого нужен ещё больший военный бюджет и другие технологические возможности», — подчеркнул эксперт.

При этом он также указал, что Вашингтон теперь открыто заявляет о «сдерживании Китая и России».