Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США нанесли "сокрушительный удар" по России
США нанесли "сокрушительный удар" по России

Шейхи в Сирии выступили с требованием к коалиции США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Шейхи сирийских племен, живущих на обоих берегах реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, провели митинг с требованием восстановить разрушенные войсками возглавляемой США коалицией мосты, которые связывали жителей обеих сторон, сообщил старейшина племени Шайтат Абу Абдель Кайлат.
В своем выступлении он поприветствовал сирийскую армию, «российских друзей и всех, кто участвовал в освобождении Сирии».
«Войска коалиции разрушили все мосты между западным и восточным берегом. Поэтому мы просим сирийское правительство, российское командование и антитеррористическую коалицию срочно установить мосты между правым и левым берегом», — приводит его слова РИА «Новости».
Участники митинга подчеркнули, что мост крайне необходим, так как местным жителям приходится тратить по нескольку часов на дорогу в больницу, которая находится на противоположном берегу.
Территории на западном берегу Евфрата были освобождены сирийской армией, а местность к востоку от реки контролируют войска международной коалиции во главе с Соединенными Штатами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко лично выбил телефон из рук попытавшегося задать вопрос мужчины На Украине позлорадствовали над столкновением двух Су-34 В жилом доме в Донбассе нашли тела убитых бойцов ВСУ
Комментарии16
В мире , Ближний Восток , Дональд Трамп , РИА Новости , Дейр-Эз-Зор , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли «сокрушительный удар» по России101
В Киеве назвали срок «возвращения» Крыма и Донбасса525
Путин окунулся в проруби на Крещение52
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»
Порошенко подняли на смех за «деревенское» фото4
Видео
05:12
США нанесли «сокрушительный удар» по России
США В мире
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Другое
02:51
Путин окунулся в проруби на Крещение
Политика
00:45
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»
Политика
01:02
Почти импичмент: что ждет Трампа
США В мире
00:53
Партнерству NASA и России поставили диагноз
Наука и техника Статьи
02:21
Оскандалившаяся чиновница вымыла пол в больнице
Общество
03:33
В Киеве назвали срок «возвращения» Крыма и Донбасса
Украина В мире
02:53
Известная актриса заявила о домогательствах Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение