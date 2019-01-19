Шейхи в Сирии выступили с требованием к коалиции США

Шейхи сирийских племен, живущих на обоих берегах реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор , провели митинг с требованием восстановить разрушенные войсками возглавляемой США коалицией мосты, которые связывали жителей обеих сторон, сообщил старейшина племени Шайтат Абу Абдель Кайлат.

В своем выступлении он поприветствовал сирийскую армию, «российских друзей и всех, кто участвовал в освобождении Сирии».

«Войска коалиции разрушили все мосты между западным и восточным берегом. Поэтому мы просим сирийское правительство, российское командование и антитеррористическую коалицию срочно установить мосты между правым и левым берегом», — приводит его слова РИА «Новости».

Участники митинга подчеркнули, что мост крайне необходим, так как местным жителям приходится тратить по нескольку часов на дорогу в больницу, которая находится на противоположном берегу.

Территории на западном берегу Евфрата были освобождены сирийской армией, а местность к востоку от реки контролируют войска международной коалиции во главе с Соединенными Штатами.