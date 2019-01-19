У берегов Ливии затонуло судно с мигрантами

В минувшую пятницу вечером в Сицилийском проливе в 50 километрах от берегов Ливии потерпело крушение судно, на борту которого находились, как минимум, 20 мигрантов.

Терпящее бедствие судно было замечено с итальянского военного самолета, с которого в район места крушения были сброшены спасательные круги, которые помогли выжить троим, сообщает ТАСС

В спасении терпящих бедствие был задействован вертолет ВМС Италии, действовавший в координации со службой береговой охраны Ливии. В ходе спасательной операции в воде были обнаружены тела троих погибших. Поиск остальных ведется.