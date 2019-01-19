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Премьер-министр Баварии стал новым главой ХСС Германии 

RT на русском + ещё 7 3 часа назад
Фото: kolbert-press globallookpress.com
Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер стал новым председателем Христианско-социального союза (ХСС) Германии, сменив на этой должности нынешнего главу МВД Хорста Зеехофера.
Об этом сообщает Die Welt.
Отмечается, что он был избран на этот пост делегатами съезда ХСС, который состоялся в Мюнхене.
По данным издания, у Зёдера не было конкурентов и вопрос состоял лишь в том, сколько членов партии его поддержат. В итоге кандидатуру политика одобрили 87,4% делегатов съезда.
8 декабря стало известно, что новым председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую оппоненты называют «клоном» Ангелы Меркель.
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В мире , Европа , МВД , Бавария
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