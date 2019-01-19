Премьер-министр Баварии стал новым главой ХСС Германии

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер стал новым председателем Христианско-социального союза (ХСС) Германии , сменив на этой должности нынешнего главу МВД Хорста Зеехофера.

Об этом сообщает Die Welt.

Отмечается, что он был избран на этот пост делегатами съезда ХСС, который состоялся в Мюнхене.

По данным издания, у Зёдера не было конкурентов и вопрос состоял лишь в том, сколько членов партии его поддержат. В итоге кандидатуру политика одобрили 87,4% делегатов съезда.

8 декабря стало известно, что новым председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую оппоненты называют «клоном» Ангелы Меркель.