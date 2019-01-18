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Трамп собирает деньги, чтобы разослать кирпичи демократам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Дональд Трамп собирает пожертвования у сторонников, чтобы разослать кирпичи лидерам демократов в конгрессе, которые отказываются финансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Около четверти федеральных учреждений США сократили работу с 22 декабря из-за отсутствия одобренного бюджета. Трамп отказывается подписывать бюджет без дополнительных ассигнований на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер отказываются выделять эти средства.
"Президент Трамп выступил с блестящей идеей, как добиться, чтобы у Чака и Нэнси не было другого выбора, кроме как послушаться американского народа. Мы поставили цель отправить 100 тысяч кирпичей в их офисы, чтобы доказать, что идея стены работает!" — говорится на официальном сайте по сбору пожертвований штабу Трампа.
Каждый кирпич обойдется стороннику Трампа в 20 долларов.
Строительство стены было одним из главных предвыборных обещаний нынешнего американского президента.
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В мире , Чак Шумер , Дональд Трамп , Мексика , США
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