Президент США Дональд Трамп собирает пожертвования у сторонников, чтобы разослать кирпичи лидерам демократов в конгрессе, которые отказываются финансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Около четверти федеральных учреждений США сократили работу с 22 декабря из-за отсутствия одобренного бюджета. Трамп отказывается подписывать бюджет без дополнительных ассигнований на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер отказываются выделять эти средства.
"Президент Трамп выступил с блестящей идеей, как добиться, чтобы у Чака и Нэнси не было другого выбора, кроме как послушаться американского народа. Мы поставили цель отправить 100 тысяч кирпичей в их офисы, чтобы доказать, что идея стены работает!" — говорится на официальном сайте по сбору пожертвований штабу Трампа.
Каждый кирпич обойдется стороннику Трампа в 20 долларов.
Строительство стены было одним из главных предвыборных обещаний нынешнего американского президента.