Трамп отреагировал на статью про строительство Trump Tower в Москве

Президент США Дональд Трамп отреагировал на статью портала Buzzfeed по поводу переговоров о строительстве высотки Trump Tower в Москве , вновь обвинив своего бывшего адвоката Майкла Коэна во лжи.

Ранее портал Buzzfeed со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщил, что Коэн заявил спецпрокурору по "российскому вмешательству" Роберту Мюллеру , что Трамп лично велел ему соврать конгрессу о том, что переговоры по строительству Trump Tower в Москве закончились на несколько месяцев раньше, чем на самом деле.

Трамп процитировал в Twitter корреспондента телеканала Fox News Кевина Корка: "Не забывайте, что Майкл Коэн уже был осужден за лжесвидетельство и мошенничество, и на этой неделе Wall Street Journal предположил, что он мог украсть десятки тысяч долларов".

"Лжет, чтобы сбавить себе срок!" — написал Трамп и вновь призвал присмотреться к тестю Коэна.

Ранее в интервью Fox News Трамп заявлял, что необходимо прояснить ситуацию с тестем Коэна. По сообщениям американских СМИ, тестя Коэна зовут Фима Шустерман, в 1993 году он оказался замешан в налоговых махинациях и полностью признал свою вину.

Коэн ранее признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Он признал, что был посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства. Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.