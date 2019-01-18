Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп отреагировал на статью про строительство Trump Tower в Москве 

РИА Новости 7 минут назад
Фото: © AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Дональд Трамп отреагировал на статью портала Buzzfeed по поводу переговоров о строительстве высотки Trump Tower в Москве, вновь обвинив своего бывшего адвоката Майкла Коэна во лжи.
Ранее портал Buzzfeed со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщил, что Коэн заявил спецпрокурору по "российскому вмешательству" Роберту Мюллеру, что Трамп лично велел ему соврать конгрессу о том, что переговоры по строительству Trump Tower в Москве закончились на несколько месяцев раньше, чем на самом деле.
Трамп процитировал в Twitter корреспондента телеканала Fox News Кевина Корка: "Не забывайте, что Майкл Коэн уже был осужден за лжесвидетельство и мошенничество, и на этой неделе Wall Street Journal предположил, что он мог украсть десятки тысяч долларов".
"Лжет, чтобы сбавить себе срок!" — написал Трамп и вновь призвал присмотреться к тестю Коэна.
Ранее в интервью Fox News Трамп заявлял, что необходимо прояснить ситуацию с тестем Коэна. По сообщениям американских СМИ, тестя Коэна зовут Фима Шустерман, в 1993 году он оказался замешан в налоговых махинациях и полностью признал свою вину.
Коэн ранее признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Он признал, что был посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства. Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Комментарии
В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , МВД , Fox News , Wall Street Journal , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощение долгов за газ, причина крушения Су-34 и другие события дня
Трамп признал готовность США ударить по России553
Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу310
Дознавательницу постигла судьба насильников189
Перекрывших Арбат блогеров арестовали9
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение