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В Донбассе в жилом доме нашли тела убитых военнослужащих ВСУ 

Lenta.ru + ещё 1 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В одном из жилых домов в Донецкой области обнаружены тела двух военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает «Интерфакс», полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство».
По словам правоохранителей, в настоящий момент проводятся первоочередные следственные действия. При этом не уточняется, где именно произошел инцидент. Информацию о том, действительно ли один из военных погиб от огнестрельного ранения, также не прокомментировали.
По информации СМИ, военнослужащие были найдены в жилом доме Покровского района Донецкой области. Отмечалось также, что, по предварительным данным, один из погибших скончался от огнестрельного ранения, а второй от множественных ушибов головы.
Ранее 14 января сообщалось, что на британском острове Гернси был убит литовский волонтер Микус Альпс, воевавший в Донбассе на стороне Киева в составе «Украинской добровольческой армии» (УДА, организация запрещена в России). В местной полиции заявили лишь о, предположительно, останках человека в машине.
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В мире , Происшествия , Украина
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