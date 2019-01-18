В Донбассе в жилом доме нашли тела убитых военнослужащих ВСУ

В одном из жилых домов в Донецкой области обнаружены тела двух военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает «Интерфакс», полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство».

По словам правоохранителей, в настоящий момент проводятся первоочередные следственные действия. При этом не уточняется, где именно произошел инцидент. Информацию о том, действительно ли один из военных погиб от огнестрельного ранения, также не прокомментировали.

По информации СМИ, военнослужащие были найдены в жилом доме Покровского района Донецкой области. Отмечалось также, что, по предварительным данным, один из погибших скончался от огнестрельного ранения, а второй от множественных ушибов головы.

Ранее 14 января сообщалось, что на британском острове Гернси был убит литовский волонтер Микус Альпс, воевавший в Донбассе на стороне Киева в составе «Украинской добровольческой армии» (УДА, организация запрещена в России). В местной полиции заявили лишь о, предположительно, останках человека в машине.