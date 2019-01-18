ВСУ из танков обстреляли позиции ополченцев ДНР в районе поселка Ленинское

В связи с агрессией украинских силовиков, руководство ЛНР и ДНР приняло решение о проведении военных маневров.

Руководство ЛНР и ДНР объявило о начале военных учений на территориях самопровозглашенных республик. Это связано с участившимися обстрелами со стороны украинских Вооруженных Сил.

Как заявил глава ДНР Денис Пушилин , маневры носят «исключительно оборонительный характер» и позволят поднять моральных дух республиканских военных.

«Принимая во внимание характер действий Украины, считаю, что плановые учения Народной милиции ДНР, которое носят исключительно оборонительный характер, станут залогом укрепления обороноспособности Республики и поднятия морального духа наших бойцов», — сказал руководитель Донецкой народной республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник, в свою очередь, отметил, что республиканским силовикам нужно быть готовыми «в случае необходимости, к отражению агрессии со стороны Киева».

«В связи с этим считаем логичным проведение на нашей территории плановых военных учений», — сообщил Пасечник.

Ранее стало известно, что украинские силовики открыли огонь с применением танков по позициям ополченцев ДНР в районе поселка Ленинское.