У Мэй нет плана «Б» по Brexit, заявил эксперт

У премьер-министра Великобритании Терезы Мэй нет плана "Б" относительно условий выхода страны из ЕС, она просто пытается всеми силами удержаться у власти; поэтому Brexit состоится без всякого соглашения, считает директор по развитию Российского совета по международным делам, советник-посланник (в ранге посла) посольства России в Великобритании (2011-2017 гг.) Александр Крамаренко.

"С одной стороны, брекзитеры участвовали активно, чтобы заветировать проект соглашения о выходе из из ЕС, с другой стороны — они поддержали правительство, когда встал вопрос о недоверии правительству … Почему? Потому что ни консерваторы, ни те, кто их поддерживает, они не хотят всеобщих выборов, потому что велика вероятность того, что их выиграет Корбин, на которого могут возлагать надежды все, кто недоволен сложившейся ситуацией", — сказал Крамаренко, выступая на круглом столе в МИА "Россия сегодня" на тему: "Брекзит: быть или не быть? Голосование в парламенте и его возможные последствия".

Тереза Мэй, как напомнил он, выиграла в начале декабря в голосовании по доверию в консервативной партии, что лишает консерваторов возможности "трогать" ее в течение года.

"То есть ее положение в партии обеспечено. А теперь ее положение обеспечено и как главы правительства в парламенте, так как она выиграла вотум недоверия … Всем давно известно, что Мэй хочет быть премьер-министром, поэтому она ни за что сама не уйдет, она переживет выход Британии из ЕС 29 марта без соглашения, потому что соглашение уже просто невозможно", — отметил эксперт.

По его словам, придется столкнуться с ультиматумом со стороны Брюсселя о том, что менять документ невозможно.

"Все говорит о том, что Мэй от ЕС ничего получить не может, и тем не менее под этим предлогом она опять тянула время, перенеся голосование на 15 января. Никакого плана "Б" у нее нет. Она не в состоянии представить какое-то вразумительное предложение 21 января, к чему ее обязывает решение парламента. Что это будет из себя представлять? Скорее всего, какое-то заявление о готовности правительства продолжать переговоры, чтобы добиться того, чего добиться нельзя", — считает бывший дипломат.

В среду премьер Великобритании Тереза Мэй, избежавшая в парламенте вотума недоверия с небольшим перевесом голосов, сказала, что правительство представит план разрешения ситуации вокруг соглашения о Brexit в понедельник, 21 января. Днем ранее британские парламентарии отвергли изначально предложенное премьером соглашение по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.