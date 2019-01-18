Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны. По его словам, действие ещё почти 50 документов могут быть прекращены.

«Сорок девять соглашений с Россией сейчас прекратили своё существование. Мы будем последовательно идти по этому треку», — заявил Климкин на брифинге, который транслировал украинский «Пятый канал».

Он добавил, что Украина пересматривает всю договорно-правовую базу с Россией.

Ранее украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак заявил, что Украина готовится разорвать около 40 соглашений с Россией.

10 декабря украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией».