«Антиукраинская пропаганда»: за что арестовали Бойко 

Украинская журналистка Елена Бойко была арестована Галицким районным судом Львова на 60 суток. Об избрании такой меры пресечения сообщила местная СБУ. Журналистку обвиняют в призывах к изменению территориальной целостности Украины и государственному перевороту. По мнению СБУ, Бойко занималась антиукраинской деятельностью, начиная с 2014 года.
Галицкий районный суд города Львова избрал меру пресечения для журналистки Елены Бойко, депортированной из Российской Федерации. Как сообщает львовское управление Службы Безопасности Украины (СБУ), женщину арестовали на два месяца.
«Антиукраинской пропагандистке Бойко избрана мера пресечения — содержание под стражей на 60 суток», — отмечается в заявлении СБУ.
Бойко обвиняется в антиукраинской агитации и призывах к нарушению территориальной целостности Украины. Кроме того, журналистку обвиняют в призывах к государственному перевороту. По данным украинской спецслужбы, начиная с 2014 года Елена Бойко публиковала в интернете «материалы антиукраинского характера» и разжигала внутриукраинскую рознь на почве разных политических убеждений граждан.
Уголовное дело против Бойко возбуждено по статье 110 УК Украины: «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность». Ей грозит до пяти лет тюремного заключения.
Адвокат журналистки Галина Перфильева рассказала, что ее подзащитная неоднократно просила российский суд позволить ей уехать в Донбасс, а не выдворять на подконтрольную Киеву территорию Украины, передает ФАН.
При этом, по ее словам, в материалах дела есть данные о выездах Бойко за пределы РФ с 2016 по 2018 год. Перфильева подчеркнула, что при каждом отъезде ее подзащитная «старалась максимально соблюдать миграционное законодательство».
В декабре 2018 года Бойко объявили в розыск на Украине, тогда же в российских СМИ появились сообщения, что она пропала в Москве. 12 декабря стало известно, что журналистка нашлась. Как рассказал депутат Госдумы Сергей Шаргунов, Бойко перестала выходить на связь 10 декабря. По его информации, в 9:30 утра к ней в квартиру пришел участковый в сопровождении двух человек в форме. Они попросили журналистку проехать в участок и ответить на несколько вопросов. После этого, вплоть до 12 декабря, о ней никто ничего не слышал.
Спустя месяц стало известно, что Бойко депортировали из России.
«В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ. Сейчас у нее открыт только один путь — на Украину, в Харьков», — сообщил впоследствии журналист Руслан Осташко.
Журналистка была признана российским судом виновной по части 3 пункту 1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) — «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России». Ее также оштрафовали на 5 тысяч рублей. Свою вину Бойко признала.
На Украину Бойко возвращаться боялась и из-за этого провела в нейтральной зоне на контрольно-пропускном пункте Нехотеевка шесть часов, прежде чем ее забрали оттуда украинские пограничники.
«Меня привели на эту сторону, где я сейчас и нахожусь. В какой-то специальной комнате ожидания, которая обозначена как служебное помещение. Дальше меня можно искать в застенках СБУ города Харькова», — сообщала она.
Бойко ранее отстаивала право жителей Львова свободно говорить на русском языке. После этого ей заинтересовалась СБУ. В адрес активистки начали поступать угрозы, спустя какое-то время украинские националисты облили ее зеленкой, сообщала НСН.
В связи с гонениями на родине в 2016 году Бойко обратилась в органы ФМС России за политическим убежищем, однако ей было отказано. В марте того же года она приехала в Россию для участия в телевизионных эфирах в качестве эксперта. Регистрацию на территории Москвы ей оформили знакомые на основании миграционной карты. В официальном обвинении утверждалось, что Бойко не покидала территорию России с 9 июня 2016 года.
Бойко имеет репутацию телевизионного эксперта и скандалистки. В эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ она подралась с украинским политологом Дмитрием Суворовым.
«Меня прижали к полу, и безумная ведьма Елена Бойко била меня ногами по лицу», — заявил он.
Кроме того, Бойко подралась с польским журналистом Томашем Мацейчуком, также в студии «Места встречи». Мацейчук заявил, что «деды [ветераны Великой Отечественной] ваши — красные фашисты». После этого на него набросился главред издания PolitRussia Руслан Осташко, а Елена Бойко крикнула «недополучил, бл*» и ударила поляка по голове.
Сам ведущий ток-шоу Андрей Норкин, в свою очередь, выступил против выдворения Бойко на Украину.
«Посмотрите на украинский интернет — там уже костры развели для Бойко, для маленькой, скандальной, раздражающей многих своим поведением и скверным языком женщины, за плечами которой не только трагедия потери Родины, но и личные трагические потери, связанные с гибелью ребенка. Скажите, пожалуйста, вот это решение суда — полностью нашему закону соответствующее — оно справедливое? Оно правое? Оно дает нам повод для гордости?» — возмутился Норкин.
Настоящая фамилия журналистки — Вищур. Она родилась 18 апреля 1959 года во Львове. Окончила факультет журналистики Львовского университета им. Ивана Франко, после чего работала в местных газетах. С 2004 года она была членом Коммунистической партии Украины, а в 2011-м вышла из нее и начала работать в издании журналистских расследований «Галицкий ястреб». Когда на Украине попали под запрет символы эпохи СССР, она выходила с красным флагом на немногочисленные первомайские демонстрации и шествия, посвященные Дню Победы.