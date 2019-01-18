«Антиукраинская пропаганда»: за что арестовали Бойко

Украинская журналистка Елена Бойко была арестована Галицким районным судом Львова на 60 суток. Об избрании такой меры пресечения сообщила местная СБУ . Журналистку обвиняют в призывах к изменению территориальной целостности Украины и государственному перевороту. По мнению СБУ, Бойко занималась антиукраинской деятельностью, начиная с 2014 года.

Галицкий районный суд города Львова избрал меру пресечения для журналистки Елены Бойко, депортированной из Российской Федерации . Как сообщает львовское управление Службы Безопасности Украины (СБУ), женщину арестовали на два месяца.

«Антиукраинской пропагандистке Бойко избрана мера пресечения — содержание под стражей на 60 суток», — отмечается в заявлении СБУ.

Бойко обвиняется в антиукраинской агитации и призывах к нарушению территориальной целостности Украины. Кроме того, журналистку обвиняют в призывах к государственному перевороту. По данным украинской спецслужбы, начиная с 2014 года Елена Бойко публиковала в интернете «материалы антиукраинского характера» и разжигала внутриукраинскую рознь на почве разных политических убеждений граждан.

Уголовное дело против Бойко возбуждено по статье 110 УК Украины: «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность». Ей грозит до пяти лет тюремного заключения.

Адвокат журналистки Галина Перфильева рассказала, что ее подзащитная неоднократно просила российский суд позволить ей уехать в Донбасс, а не выдворять на подконтрольную Киеву территорию Украины, передает ФАН.

При этом, по ее словам, в материалах дела есть данные о выездах Бойко за пределы РФ с 2016 по 2018 год. Перфильева подчеркнула, что при каждом отъезде ее подзащитная «старалась максимально соблюдать миграционное законодательство».

В декабре 2018 года Бойко объявили в розыск на Украине, тогда же в российских СМИ появились сообщения, что она пропала в Москве. 12 декабря стало известно, что журналистка нашлась. Как рассказал депутат Госдумы Сергей Шаргунов , Бойко перестала выходить на связь 10 декабря. По его информации, в 9:30 утра к ней в квартиру пришел участковый в сопровождении двух человек в форме. Они попросили журналистку проехать в участок и ответить на несколько вопросов. После этого, вплоть до 12 декабря, о ней никто ничего не слышал.

Спустя месяц стало известно, что Бойко депортировали из России.

«В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ. Сейчас у нее открыт только один путь — на Украину, в Харьков», — сообщил впоследствии журналист Руслан Осташко.

Журналистка была признана российским судом виновной по части 3 пункту 1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) — «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России». Ее также оштрафовали на 5 тысяч рублей. Свою вину Бойко признала.

На Украину Бойко возвращаться боялась и из-за этого провела в нейтральной зоне на контрольно-пропускном пункте Нехотеевка шесть часов, прежде чем ее забрали оттуда украинские пограничники.

«Меня привели на эту сторону, где я сейчас и нахожусь. В какой-то специальной комнате ожидания, которая обозначена как служебное помещение. Дальше меня можно искать в застенках СБУ города Харькова», — сообщала она.

Бойко ранее отстаивала право жителей Львова свободно говорить на русском языке. После этого ей заинтересовалась СБУ. В адрес активистки начали поступать угрозы, спустя какое-то время украинские националисты облили ее зеленкой, сообщала НСН.

В связи с гонениями на родине в 2016 году Бойко обратилась в органы ФМС России за политическим убежищем, однако ей было отказано. В марте того же года она приехала в Россию для участия в телевизионных эфирах в качестве эксперта. Регистрацию на территории Москвы ей оформили знакомые на основании миграционной карты. В официальном обвинении утверждалось, что Бойко не покидала территорию России с 9 июня 2016 года.

Бойко имеет репутацию телевизионного эксперта и скандалистки. В эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ она подралась с украинским политологом Дмитрием Суворовым

«Меня прижали к полу, и безумная ведьма Елена Бойко била меня ногами по лицу», — заявил он.

Кроме того, Бойко подралась с польским журналистом Томашем Мацейчуком, также в студии «Места встречи». Мацейчук заявил, что «деды [ветераны Великой Отечественной] ваши — красные фашисты». После этого на него набросился главред издания PolitRussia Руслан Осташко, а Елена Бойко крикнула «недополучил, бл*» и ударила поляка по голове.

Сам ведущий ток-шоу Андрей Норкин , в свою очередь, выступил против выдворения Бойко на Украину.

«Посмотрите на украинский интернет — там уже костры развели для Бойко, для маленькой, скандальной, раздражающей многих своим поведением и скверным языком женщины, за плечами которой не только трагедия потери Родины, но и личные трагические потери, связанные с гибелью ребенка. Скажите, пожалуйста, вот это решение суда — полностью нашему закону соответствующее — оно справедливое? Оно правое? Оно дает нам повод для гордости?» — возмутился Норкин.

Настоящая фамилия журналистки — Вищур. Она родилась 18 апреля 1959 года во Львове. Окончила факультет журналистики Львовского университета им. Ивана Франко, после чего работала в местных газетах. С 2004 года она была членом Коммунистической партии Украины, а в 2011-м вышла из нее и начала работать в издании журналистских расследований «Галицкий ястреб». Когда на Украине попали под запрет символы эпохи СССР, она выходила с красным флагом на немногочисленные первомайские демонстрации и шествия, посвященные Дню Победы.