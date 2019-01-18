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Украинцы обрадовались крушению Су-34 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинцы поздравляют друг друга со столкновением российских истребителей Су-34.
Сегодня утром два истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учебно-тренировочного полета соприкоснулись над Японским морем. Все пилоты успели катапультироваться, двух из них уже спасли, остальных ищут.
Об аварии написали и украинские СМИ. Журналисты избегали оценок, однако рядовые граждане их себе позволяли. Например, самый популярный комментарий к соответствующей новости на сайте «Цензор.нет» представляет собой мем.
«Это просто праздник какой-то», — гласит надпись на кадре из фильма «Приключения Буратино».
Вторая по популярности реплика пользователя состоит из двух слов: «День задался». Автор третьей «поздравил» родственников пилотов с «компенсацией».
«Времена тяжелые в Россиюшке (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)», — уверен он.
Другие украинцы поздравляли с аварией друг друга, а некоторые шутили о ее причинах. По словам одного, пилоты не увидели друга друга из-за тестировавшейся стелс-технологии, по словам другого, из-за кривизны Земли.
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