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Россию обвинили в попытке взлома серверов Демпартии США в ноябре 2018 года 

РИА Новости + ещё 5 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Демократическая партия США в иске к РФ утверждает, что Россия пыталась взломать серверы нацкомитета Демпартии в ноябре 2018 года, говорится в документах суда.
В апреле Национальный комитет Демократической партии США (DNC) подал в суд на правительство РФ, Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.
В пятницу демократы добавили к обвинениям предположения о взломе в ноябре 2018 года, когда проходили промежуточные выборы в конгресс США.
"В ноябре 2018 года десятки адресов электронной почты DNC были целью кампании "спирфишинга" (рассылка с зараженной гиперссылкой — ред.), хотя нет свидетельств в пользу того, чтобы эта атака была успешной. Содержание этих электронных писем и время отправления … соответствовали кампании спирфишинга, который ведущие эксперты по кибербезопасности связали с российской разведкой", — говорится в дополнениях к исковому заявлению. "Таким образом, вероятно, что российская разведка вновь попыталась незаконно проникнуть в компьютеры DNC в ноябре 2018 года", — говорится в иске.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Республиканцы заявили в связи с подачей иска, что сами готовы изучить вопрос о предполагаемой коррупции демократов. Среди вопросов, которые готовы поднять в штабе Трампа, — история со скандальным компрометирующим досье на тогда еще кандидата в президенты, которое было подготовлено компанией Fusion GPS по заказу комитета Демпартии и штаба Хиллари Клинтон.
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В мире , США , Дмитрий Песков , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Генштаб , Демократическая партия США , ГРУ , Wikileaks , Правительство РФ
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