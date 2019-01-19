Россию обвинили в попытке взлома серверов Демпартии США в ноябре 2018 года

Демократическая партия США в иске к РФ утверждает, что Россия пыталась взломать серверы нацкомитета Демпартии в ноябре 2018 года, говорится в документах суда.

В пятницу демократы добавили к обвинениям предположения о взломе в ноябре 2018 года, когда проходили промежуточные выборы в конгресс США.

"В ноябре 2018 года десятки адресов электронной почты DNC были целью кампании "спирфишинга" (рассылка с зараженной гиперссылкой — ред.), хотя нет свидетельств в пользу того, чтобы эта атака была успешной. Содержание этих электронных писем и время отправления … соответствовали кампании спирфишинга, который ведущие эксперты по кибербезопасности связали с российской разведкой", — говорится в дополнениях к исковому заявлению. "Таким образом, вероятно, что российская разведка вновь попыталась незаконно проникнуть в компьютеры DNC в ноябре 2018 года", — говорится в иске.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".