Российскому спецназу пора вновь поохотиться на пиратов у берегов Африки

8-9 лет назад наши боевые корабли провели масштабную охоту на пиратов у берегов Сомали . Похоже, ее пора повторить, только теперь уже — у берегов Нигерии Бенина . Там с новогодних праздников томятся в плену шестеро российских моряков. Пираты требуют за них выкуп. Освобождением пленников уже вовсю занимается МИД . Но не пора ли подключить к делу и Министерство обороны

Пираты потребовали выкуп за похищенных у берегов Бенина российских моряков, сообщил в четверг координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.

Известно, что пираты позволили капитану корабля Андрею Иванову лично рассказать по телефону посредникам судовладельца о ситуации. Иванов подтвердил, что все похищенные россияне живы и содержатся в приемлемых условиях. Предположительно их держат где-то на берегу — в джунглях.

Напомним, что нападение на судно MSC Mandy, шедшее под флагом Панамы, произошло в ночь на 2 января в Гвинейском заливе, в районе территориальных вод Бенина. На борту находились 24 моряка, 23 из которых — граждане России. В плену у пиратов оказались, помимо самого капитана, его старший и третий помощники, боцман, фиттер-сварщик и повар. Остальных 18 членов экипажа бандиты не тронули.

Хотя нападение произошло близ берегов Бенина, не исключено, что сами пираты приплыли туда из соседней Нигерии.

Председатель Российского профессионального союза моряков Сухоруков заявил, что ему «совершенно понятно, что это не террористический акт, это обычный пиратский бизнес. То есть это деньги и ничего больше».

Насколько известно, дипломаты России уже ведут переговоры с судовладельцем и пиратами. Бандиты, похитившие россиян, сами связались с судовладельцем, требуя выкуп. Конкретная сумма, а также место передачи людей и денег пока не обозначены.

Представитель МИД Мария Захарова рассказала, что дипломаты спасают попавших в плен в Гвинейском заливе российских моряков.

«МИД и посольства России в соответствующих странах, как об этом мы неоднократно сообщали, делают все необходимое в данной ситуации», — заявила она.

Политики и военные аналитики в Москве не исключают, что для освобождения наших пленных понадобится и силовая операция. По их мнению, хотя корабли ВМФ не смогут быстро прибыть на место событий, операцию мог бы провести российский спецназ. В принципе, поскольку нападения нигерийских пиратов в последние годы участились, эксперты не исключают, что России придется повторить военную миссию, которую она уже проводила ранее у берегов Сомали.

Напомним, в 2008-2010 годах по решению Совета Безопасности ООН была проведена международная операция по уничтожению пиратства в водах Аденского залива вдоль побережья Сомали. В ней активно участвовали и корабли российского ВМФ. Тогда пиратские банды были разгромлены и судоходство вдоль берегов Сомали стало вновь безопасным.

Бывший командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов считает, что Москва могла бы вновь направить к берегам Африки отряд кораблей ВМФ, как это было в 2008 году.

«Можно организовать в тех водах постоянную военную службу, которая могла бы сопровождать все корабли. Но пираты могут атаковать в любой точке океана на своих джонках. Мы же видели это и наблюдали», — сказал Комоедов газете ВЗГЛЯД, добавив, что постоянная конвойная служба все равно необходима.

Адмирал не считает зазорным пойти на переговоры с пиратами, «потому что надо бороться за каждую жизнь».

«Если силой забирать, это, однако, грозит плохими последствиями. Это значит подвергнуть пленников угрозе физического насилия. Надо выполнить требования пиратов. Это лучший способ вызволить моряков — заплатить выкуп, а потом эти деньги вернуть силой. Это самый простой способ», — сказал Комоедов.

При этом адмирал призвал уничтожать банды не только на море, но и на земле, наносить по ним удары на тех базах, «где они формируются».

Главную причину произошедшего Комоедов видит в том, что страна, возле берегов которой произошло нападение, — Бенин, доведена до такого состояния, что люди вынуждены воровать, грабить, «просить деньги». Но сейчас там денег нет ни у кого: ни у нищих, ни богатых, ни тем более у государства», — посетовал адмирал. И рассудительно добавил:

«Может, накормить эту страну вместе с народом? Нужно принимать международные решения».

В свою очередь доктор военных наук, капитан 1 ранга Константин Сивков назвал охоту на пиратов «уделом всех спецслужб». Но перед силовой операцией по освобождению моряков он призвал для начала выяснить не только где содержатся россияне и как бандиты настроены по отношению к пленникам, но и ситуацию в целом.

«Пираты базируются не на море, а на берегу и начинать надо, прежде всего, с берега. Возможно, даже с банков, которые предположительно обеспечивают движение денег главарей этих банд», — сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

Срочно спасать моряков призывает член сенатского комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич . «Русские своих не бросают», — сказал он газете ВЗГЛЯД, добавив, что Москва «обязана реагировать».

Сенатор заверил: несмотря на то, что «решению не придается никакой широкой огласки», вопросом спасения моряков «уже занимаются».

«Не имеет значения, каким методом будут выручены российские моряки», — отметил Клинцевич, пообещав, что реакция Москвы на похищение не заставит себя долго ждать.

А вот главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко полагает, что платить выкуп так или иначе придется и «никуда от этого не деться».

«Пираты работают по отлаженной схеме, в которой ничего не изменилось: переговоры, выплата выкупа, освобождение. При ее соблюдении пока никто, Слава Богу, не пострадал», — заметил Войтенко в интервью газете ВЗГЛЯД.

«Все, что происходит в Гвинейском заливе с нигерийскими пиратами, — это черный ящик, мы не знаем ничего: ни места, где держат моряков, ни сумму выкупа, ни того, как ведутся переговоры, ни того, как и куда этот выкуп доставляется — переводом или наличкой», — пояснил эксперт.

Такая конфиденциальность, по словам Войтенко связана с положением дел в самой Нигерии.

«Я бы назвал Нигерию бандитским притоном. Власти не возражают против пиратства и имеют деньги с того, что запретили судовладельцам защищать себя самим, предлагая услуги нигерийских военных по защите судов и экипажа», — рассказал собеседник.

Войтенко не советует связываться с нигерийскими пиратами.