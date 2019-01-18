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Британская модель погибла в Южной Африке 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Facebook
19-летняя британская модель погибла в Южной Африке в результате несчастного случая, сообщает таблоид The Sun.
Шинейд Мудлиар изучала философию в Кембриджском университете, а в качестве модели сотрудничала с лондонским агентством.
Минувшие рождественские каникулы Мудлиар с друзьями проводила на южноафриканском курорте Умхланга, где ее родители владеют квартирой.
На следующий после Рождества день, 26 декабря, именуемый в Великобритании «Днем подарков», спасатели обнаружили Мудлиар без сознания в водах Индийского океана неподалеку от берега Умхланги.
Девушку вытащили из воды и провели сердечно-легочную реанимацию, после которой она очнулась. Тем не менее Мудлиар скончалась в больнице.
По словам ее отца Боба, незадолго до гибели Шинейд с берега наблюдала за восходом солнца, опустив ноги в воду. Вероятнее всего, сильная волна отбросила девушку на камни, которые располагаются поблизости от того места, где она сидела, от последствий чего она и умерла.
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В мире , ЮАР
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