Британская модель погибла в Южной Африке

19-летняя британская модель погибла в Южной Африке в результате несчастного случая, сообщает таблоид The Sun.

Шинейд Мудлиар изучала философию в Кембриджском университете, а в качестве модели сотрудничала с лондонским агентством.

Минувшие рождественские каникулы Мудлиар с друзьями проводила на южноафриканском курорте Умхланга, где ее родители владеют квартирой.

На следующий после Рождества день, 26 декабря, именуемый в Великобритании «Днем подарков», спасатели обнаружили Мудлиар без сознания в водах Индийского океана неподалеку от берега Умхланги.

Девушку вытащили из воды и провели сердечно-легочную реанимацию, после которой она очнулась. Тем не менее Мудлиар скончалась в больнице.

По словам ее отца Боба, незадолго до гибели Шинейд с берега наблюдала за восходом солнца, опустив ноги в воду. Вероятнее всего, сильная волна отбросила девушку на камни, которые располагаются поблизости от того места, где она сидела, от последствий чего она и умерла.